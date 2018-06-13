Пинчук заплатил советнику Трампа $115 тысяч

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон за последний год получил 115 тысяч долларов от Фонда Виктора Пинчука за выступления на мероприятиях.

Об этом пишет "The Washington Post", ссылаясь на документ раскрытия финансовой информации Болтона.

С 9 апреля Джон Болтон является советником президента США по национальной безопасности (о таком назначении Дональд Трамп объявил еще в марте).

До этого Фонд Пинчука оплатил его выступление на осеннем мероприятии в Киеве и на мероприятии в Мюнхене в феврале этого года.

Согласно документу, этот гонорар – самая весомая часть дохода Болтона за прошлый год.

В целом, Болтон получил 2,2 миллиона долларов дохода, из которых 747 тысяч долларов – плата за выступления, в том числе от Deutsche Bank (72 тысячи) и от British bank HSBC (45,5 тысяч), еще 569 тысячи долларов – деньги от Fox News.

В сентябре 2017 года в Киеве на дискуссионной панели, организованной Пинчуком, Болтон говорил о том, что президент Дональд Трамп не пойдет на радикальные изменения во внешней политике США.

Пресс-секретарь украинского магната Наталья Вовк сказала "The Washington Post", что фонд хотел привлечь лучших докладчиков из разных стран, которые представляют разные точки зрения, – потому пригласил и Болтона.

Представитель Болтона отказался от комментариев.

Напомним, что специальный советник ФБР Роберт Мюллер расследует выплату 150 тысяч долларов в фонд Дональда Трампа украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.

Trump Organization передала следователям документы о пожертвовании в сентябре 2015 года (до выборов) 150 тысяч долларов от Пинчука Фонду Дональда Трампа в обмен на 20-минутное появление Трампа через видеосвязь на конференции в Киеве.

Пожертвование якобы требовал личный юрист Трампа Майкл Коен.