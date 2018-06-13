Мати Ляшка задекларувала кількамільйонну квартиру – "Наші гроші"

Мати лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка Любов Ляшко оформила свідоцтва про право власності на квартиру площею 77 кв. м і 14-метрове машиномісце на столичному Печерську.

Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Повідомляється, що нова нерухомість знаходиться у новобудові по вулиці Євгена Коновальця, 36-Е.

Наразі ціни за квадратний метр у цьому будинку стартують від 31 тисячі гривень, тобто приблизна вартість квартири складає 2,4 млн гривень.

Хоча, квартиру Любов Ляшко купила у листопаді 2017 року, згідно інформації із Реєстру речових прав на нерухоме майно, у цю квартиру та машиномісце інвестували ще на етапі будівництва, тому вони могли обійтися їй дешевше.

У цьому будинку придбала нову квартиру Любов ляшко

Крім того, на початку 2017 року Любов Ляшко стала власницею трикімнатної квартири вартістю близько 1,5 млн гривень у новобудові по вулиці Бориса Гмирі 10/40.

У 2012 році мати депутата купила три квартири по 100 кв. м кожна у будинку бізнес-класу по вулиці Євгена Коновальця, 36-В, але наступного року усі вони були продані й зараз у неї залишилося там лише одне 13-метрове машиномісце.

Також на неї оформлений будинок невідомої площі у селі Богданівці поблизу Києва.

До виходу на пенсію мати Ляшка жила у селі Варва на Чернігівщині, де працювала оператором котельні на газопереробному заводі. Вона ніколи не володіла жодним бізнесом і її дохід складає 1600 гривень пенсії на місяць.

Раніше програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" вже досліджувала статки Олега Ляшка і його родичів.

Тоді зазначалося, що у 2008 році Любов Ляшко безкоштовно отримала від Вишгородської райдержадміністрації 2 га землі. Потім вони були розбиті на дрібніші ділянки і частина з них продана під забудову. Зараз у неї залишилося 0,84 га. Також вона придбала 72 сотки землі у селі Пухівка поблизу Києва.

Сам народний депутат пояснює такі статки матері "важкою працею", що стосується власних коштів, то радикал неодноразово не міг дати журналістам однозначної відповіді, проте заявляв, що має неабияку вдачу в лотереї.