Кабмін звільнив Жебрівського
Середа, 13 червня 2018, 12:45
Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду у середу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Погодили акт президента про звільнення Жебрівського за власним бажанням", - сказав Розенко.
Як повідомлялося, 11 червня голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що подав президенту заяву про відставку.
Українська правда