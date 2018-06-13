Кабмін звільнив Жебрівського

Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Погодили акт президента про звільнення Жебрівського за власним бажанням", - сказав Розенко.

Як повідомлялося, 11 червня голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що подав президенту заяву про відставку.