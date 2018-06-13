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Кабмін звільнив Жебрівського

Середа, 13 червня 2018, 12:45

Кабінет міністрів схвалив проект указу президента про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Погодили акт президента про звільнення Жебрівського за власним бажанням", - сказав Розенко.

Як повідомлялося, 11 червня голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що подав президенту заяву про відставку.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівДонецька областьЖебрівський
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