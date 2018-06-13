Кабмин уволил Жебривского

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Среда, 13 июня 2018, 12:45

Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", - сказал Розенко.

Как сообщалось, 11 июня глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров Донецкая область Жебривский
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