Кабмин уволил Жебривского
Среда, 13 июня 2018, 12:45
Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".
"Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", - сказал Розенко.
Как сообщалось, 11 июня глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке.
Украинская правда