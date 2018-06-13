"Червона картка Путіну": Жданов закликав міністрів спорту до бойкоту ЧС 2018

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов закликає своїх колег із країн-учасників Чемпіонату світу з футболу, який має пройти в Росії, бойкотувати змагання на політичному рівні.

Відповідний лист він надіслав відповідальним за спорт міністрам 35 країн.

"Покажіть Путіну червону картку", – закликав міністр.

Фото документу міністр розмістив у Facebook

За словами Жданова, з огляду на численні грубі порушення Росією Статуту ООН та міжнародного права потрібно адекватно й активно реагувати на російську політику агресії, окупації, втручання у внутрішні справи суверенних держав та широкомасштабні порушення прав людини в Росії та на окупованих Росією українських територіях Криму та Донбасу.

Крім того, санкції проти Росії, такі як відсторонення олімпійської збірної Російської Федерації від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року, свідчать про офіційне визнання міжнародною спільнотою та ВАДА фактів порушення Росією міжнародного антидопінгового законодавства.

Жданов нагадує, що в цей час понад 60 невинних громадян України незаконно утримуються за сфабрикованими та політично вмотивованими звинуваченнями в Росії та на території тимчасово окупованого Криму. Вони піддаються тортурам та позбавлені належної медичної допомоги.

А український кінорежисер, засуджений в Російській Федерації до 20 років колонії за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі, Олег Сенцов та активіст з окупованого Росією Криму Володимир Балух продовжують голодування на знак протесту проти російських політичних переслідувань, та припинять його лише після звільнення українських політв’язнів. Їхні життя наразі в небезпеці.

Україна разом з міжнародною спільнотою неодноразово закликала Росію звільнити українських політв'язнів. Натомість РФ посилює переслідування в окупованому Криму та ігнорує всі заклики та пропозиції щодо звільнення незаконно затриманих українських громадян.

Журналіста Романа Сущенка було засуджено до 12 років за звинуваченням у "шпигунстві".

"Злочини Росії проти України та демократичного світового порядку вимагають більш рішучого та ефективного реагування з боку міжнародного співтовариства. У зв'язку з цим, закликаю Вас бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018 в Російській Федерації", – резюмував Жданов.