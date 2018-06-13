"Красная карточка Путину": Жданов призвал министров спорта к бойкоту ЧМ 2018

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Среда, 13 июня 2018, 16:38

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призывает своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

Соответствующее письмо он направил ответственным за спорт министрам 35 стран.

"Покажите Путину красную карточку", – призвал министр.

 
Фото документа министр разместил в Facebook

По словам Жданова, учитывая многочисленные грубые нарушения Россией Устава ООН и международного права нужно адекватно и активно реагировать на российскую политику агрессии, оккупации, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и широкомасштабные нарушения прав человека в России и на оккупированных Россией украинских территориях Крыма и Донбасса.

Кроме того, санкции против России, такие как отстранение олимпийской сборной Российской Федерации от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, свидетельствуют об официальном признании международным сообществом и ВАДА фактов нарушения Россией международного антидопингового законодательства.

Жданов напоминает, что в это время более 60 невинных граждан Украины незаконно удерживаются по сфабрикованным и политически мотивированным обвинениям в России и на территории временно оккупированного Крыма. Они подвергаются пыткам и лишены надлежащей медицинской помощи.

А украинский кинорежиссер, осужденный в Российской Федерации до 20 лет колонии по сфабрикованным обвинениям в терроризме, Олег Сенцов и активист из оккупированного Россией Крыма Владимир Балух продолжают голодовку в знак протеста против российских политических преследований, и прекратят ее только после освобождения украинских политзаключенных. Их жизнь сейчас в опасности.

Украина вместе с международным сообществом неоднократно призывала Россию освободить украинских политзаключенных. В то же время РФ усиливает преследования в оккупированном Крыму и игнорирует все призывы и предложения об освобождении незаконно задержанных украинских граждан.

Журналист Роман Сущенко был приговорен к 12 годам по обвинению в "шпионаже".

"Преступления России против Украины и демократического мирового порядка требуют более решительного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества.
В связи с этим, призываю Вас бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 в Российской Федерации", - резюмировал Жданов.

Украинская правда
Темы: футбол
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