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Путін знову призначив Суркова своїм помічником

Середа, 13 червня 2018, 16:51
Путін знову призначив Суркова своїм помічником

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким знову призначив своїм помічником Владислава Суркова, який раніше був уповноваженим РФ по Донбасу.

Відповідний документ 13 червня опублікований на сайті російського президента.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його підписання.

Раніше спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що був би задоволений продовжувати співпрацю з помічником Путіна, уповноваженим президента РФ по Донбасу Владиславом Сурковим, якщо Кремль його вибере.

Владислав Сурков був призначений помічником Путіна в 2013 році, займався питаннями взаємин з анексованими Росією Абхазією і Південною Осетією.

З 2016 він брав участь у зустрічах "нормандської четвірки" з питань виконання мінських угод і представляв РФ в інших зустрічах, що стосуються України.

Крім того, "Нова газета" з посиланням на РІА "Новости" повідомляє, що новим помічником Путіна призначений також колишній заступник керівника Федеральної митної служби (ФТС) Росії Анатолій Серишев.

Відзначається, що до приходу на цю посаду в 2016 році він працював керівником Управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) по Карелії.

Крім того на посаду помічника призначений а і начальника Контрольного управління Дмитро  Шальков.

У виданні додають, що з 2015 року він займав пост заступника директора ФСБ Росії.

Повідомляється, що Путін підтвердив посадові повноваження інших чиновників, в тому числі керівника адміністрації президента Антона Вайна, першого заступника голови адміністрації Сергія Кирієнка, прес-секретаря Дмитра Пєскова та інших.

Українська правда

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Теми: РосіяПутін
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