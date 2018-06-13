Путін знову призначив Суркова своїм помічником

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким знову призначив своїм помічником Владислава Суркова, який раніше був уповноваженим РФ по Донбасу.

Відповідний документ 13 червня опублікований на сайті російського президента.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його підписання.

Раніше спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що був би задоволений продовжувати співпрацю з помічником Путіна, уповноваженим президента РФ по Донбасу Владиславом Сурковим, якщо Кремль його вибере.

Владислав Сурков був призначений помічником Путіна в 2013 році, займався питаннями взаємин з анексованими Росією Абхазією і Південною Осетією.

З 2016 він брав участь у зустрічах "нормандської четвірки" з питань виконання мінських угод і представляв РФ в інших зустрічах, що стосуються України.