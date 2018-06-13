Путин вновь назначил Суркова своим помощником

Президент России Владимир путин подписал указ,которым вновь назначил своим помощником Владислава Суркова, который ранее был уполномоченным РФ по Донбассу.

Соответствующий документ 13 июня опубликован на сайте российского президента.

Отмечается, что указ вступает в силу с дня его подписания.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что был бы удовлетворен продолжать сотрудничество с помощником Путина, уполномоченным президента РФ по Донбассу Владиславом Сурковым, если Кремль его выберет.

Владислав Сурков был назначен помощником Путина в 2013 году, занимался вопросами взаимоотношений с аннексированными Россией Абхазией и Южной Осетией.

С 2016 года он участвовал во встречах "нормандской четверки" по вопросам исполнения минских соглашений и представлял РФ в других встречах, касающихся Украины.

Кроме того, "Новая газета" со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что новым помощником Путина назначен также бывший заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Анатолий Серышев.

Отмечается, что до прихода на эту должность в 2016 году он работал руководителем Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Карелии.

Кроме того на должность помощника назначен и начальник Контрольного управления Дмитрий Шальков.

В издании добавляют, что с 2015 года он занимал пост заместителя директора ФСБ России.

Сообщается, что Путин подтвердил должностные полномочия остальных чиновников, в том числе руководителя администрации президента Антона Вайно, первого замглавы администрации Сергея Кириенко, пресс-секретаря Дмитрия Пескова и других.