Путин вновь назначил Суркова своим помощником

Президент России Владимир путин подписал указ,которым вновь назначил своим помощником Владислава Суркова, который ранее был уполномоченным РФ по Донбассу.

Соответствующий документ 13 июня опубликован на сайте российского президента.

Отмечается, что указ вступает в силу с дня его подписания.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что был бы удовлетворен продолжать сотрудничество с помощником Путина, уполномоченным президента РФ по Донбассу Владиславом Сурковым, если Кремль его выберет.

Владислав Сурков был назначен помощником Путина в 2013 году, занимался вопросами взаимоотношений с аннексированными Россией Абхазией и Южной Осетией.

С 2016 года он участвовал во встречах "нормандской четверки" по вопросам исполнения минских соглашений и представлял РФ в других встречах, касающихся Украины.