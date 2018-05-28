Волкер: Був би задоволений продовжувати роботу з радником Путіна Сурковим

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що був би задоволений продовжувати співпрацю з помічником Путіна, уповноваженим президента РФ по Донбасу Владиславом Сурковим, якщо Кремль його вибере.

Про це він сказав під час брифінгу у Лондоні, передає "Крим.Реалії".

"Я бачив повідомлення в пресі (про можливу заміну - ред.), але офіційно ми не маємо інформації з Кремля, чи буде він, чи не продовжуватиме. Він дуже розумний, дуже професійний, дуже серйозна контактна особа, яка передає зміст переговорів надійно. Я був би задоволений продовжувати роботу з ним, якщо Кремль його вибере.

Але в той же самий час, якщо вони вирішать зробити заміну, - а це прерогатива президента Путіна - ключовим тут є те, щоб ми говорили з кимось, хто має прямий канал зв'язку з президентом Путіним. Так як рішення дійсно знаходяться в його руках", - підкреслив Волкер.

Також він закликав Росію звільнити всіх політичних в'язнів, яких вона утримує, і повідомив, що під час січневої зустрічі в Дубаї передав список Суркову з іменами, але відповіді так і не отримав.

Раніше представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко розповіла, що немає жодного прогресу в питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих.

За її словами, питання заручників потребують тиску всього світу на РФ.