РосЗМІ: енергопостачання в Криму повністю відновили

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Середа, 13 червня 2018, 18:22

В анексованому Росією Криму повністю відновили енергопостачання.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"Енергопостачання споживачів відновлено о 17.22 за московським часом (17.22 за Києвом - ред.)", - йдеться у виданні.

Повідомляється, що через відключення трансформаторів на підстанції "Тамань" (Краснодарський край) без світла залишилося 2 млн 485,4 тис. осіб: в Криму і Севастополі - близько 2,35 млн осіб, в Краснодарському краї - 135,4 тис. осіб.

13 липня в анексованому Росією Криму почали повідомляти про масштабне відключення електрики, в містах не працювали світлофори і з перебоями працював мобільний зв'язок.

Зазначалося, що територія всього Криму була відключена від енергопостачання близько 15.25.

Українська правда
Теми: Крим Росія Україна
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