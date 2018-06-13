РосСМИ: энергоснабжение в Крыму полностью восстановили

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Среда, 13 июня 2018, 18:22

В аннексированном Россией Крыму полностью восстановили энергоснабжение.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Энергоснабжение потребителей восстановлено в 17.22 по московскому времени (17.22 за Киевом – ред.)", - говорится в издании.

Сообщается, что из-за отключения трансформаторов на подстанции "Тамань" (Краснодарский край) без света осталось 2 млн 485,4 тыс. человек: в Крыму и Севастополе - около 2,35 млн человек, в Краснодарском крае - 135,4 тыс. человек.

13 июля в аннексированном Россией Крыму начали сообщать о масштабном отключении электричества, в городах не работали светофоры и с перебоями работала мобильная связь.

Отмечалось, что территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15.25.

Украинская правда
Темы: Крым Росcия Украина
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