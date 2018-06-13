ООС: бойовики обстрілювали всі напрямки, є поранені

Упродовж доби бойовики 14 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Два військовослужбовця отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

На Луганщині найактивніші бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, де окупанти застосовували 122-мм артилерію та 82-мм міномети. Також поблизу Новозванівки ворог використав 82-мм міномети", - йдеться у повідомленні.

На Маріупольському напрямку бойовики намагалися атакувати військових під прикриттям 122-мм артилерії, а також 120 та 82-мм мінометів.

"Снайперський вогонь окупанти вели в районі населеного пункту Красногорівка, що на Донеччині. Завдяки вмілим контрснайперським заходам, українські військовослужбовці швидко змусили противника припинити вогонь", - зазначають військові.

У прес-центрі запевняють, що підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи свої положення незмінними.

