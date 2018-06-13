ООС: боевики обстреливали все направления, есть раненые

За сутки боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Два военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

На Луганщине активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, где оккупанты применяли 122-мм артиллерию и 82-мм минометы. Также поблизости Новозвановки враг использовал 82-мм минометы", - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении боевики пытались атаковать военных под прикрытием 122-мм артиллерии, а также 120 и 82-мм минометов.

"Снайперский огонь оккупанты вели в районе населенного пункта Красногоровка, что в Донецкой области. Благодаря умелым контрснайперским мерам, украинские военнослужащие быстро заставили противника прекратить огонь", - отмечают военные.

В пресс-центре уверяют, что подразделения Объединенных сил открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя свои положения неизменными.