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Президент Македонії відмовився підписувати угоду про зміну назви країни

Середа, 13 червня 2018, 21:29
Президент Македонії відмовився підписувати угоду про зміну назви країни

Президент Македонії Георге Іванов заявив, що не підпише угоду з Грецією про перейменування країни.

Про це повідомляє Slobodna Evropa.

За його словами, угода про перейменування Македонії містить забагато поступок Греції.

"Ця шкідлива угода, яка є унікальною для історії людства, вона є недоречною і неприйнятною для мене, вона порушує Конституцію, закони і підриває державні інститути. Я не буду легалізувати політичну самодіяльність уряду ", - сказав Іванов.

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв і глава МЗС Нікола Димитров вранці прийшли до президента, щоб повідомити про угоду. Однак зустріч тривала лише дві хвилини.

Нагадаємо, Афіни та Скоп'є домовилися про те, що КЮРМ буде перейменована на Республіку Північну Македонію.

Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року - часу здобуття незалежності Македонією. Через це тривалий час блокувався вступ Македонії до ЄС і НАТО.

Читайте також Нове ім'я для НАТО та ЄС: на які поступки та заради чого пішла Македонія.

Європейська правда

Теми: МакедоніяпрезидентГреція
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