Президент Македонии отказался подписывать соглашение о переименовании страны

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны.

Об этом сообщает Slobodna Evropa.

По его словам, соглашение о переименовании Македонии содержит слишком много уступок Греции.

"Эта вредоносное соглашение, которое уникально для истории человечества, оно неуместно и неприемлемо для меня, оно нарушает Конституцию, законы и подрывает государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность правительства ", - сказал Иванов.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава МИД Никола Димитров утром пришли к президенту, чтобы сообщить о соглашении. Однако встреча длилась всего две минуты.

Напомним, Афины и Скопье договорились о том, что БЮРМ будет переименована в Республику Северная Македония.

Спор о названии Македонии длились с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Поэтому долгое время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.

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Европейская правда