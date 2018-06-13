Президент Македонии отказался подписывать соглашение о переименовании страны

6059 просмотров
Среда, 13 июня 2018, 21:29

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны.

Об этом сообщает Slobodna Evropa.

По его словам, соглашение о переименовании Македонии содержит слишком много уступок Греции.

"Эта вредоносное соглашение, которое уникально для истории человечества, оно неуместно и неприемлемо для меня, оно нарушает Конституцию, законы и подрывает государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность правительства ", - сказал Иванов.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава МИД Никола Димитров утром пришли к президенту, чтобы сообщить о соглашении. Однако встреча длилась всего две минуты.

Напомним, Афины и Скопье договорились о том, что БЮРМ будет переименована в Республику Северная Македония.

Спор о названии Македонии длились с 1991 года - времени обретения независимости Македонией. Поэтому долгое время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО.

Читайте также: "Новое имя для НАТО и ЕС: на какие уступки и ради чего пошла Македония".

Европейская правда

Темы: Македония президент Греция
powered by lun.ua
По теме
Новое название Македонии вынесут на референдум 13 июня 2018, 09:00
ЕС и НАТО готовы говорить с Македонией о вступлении после смены названия 13 июня 2018, 08:22
Премьер Македонии согласился переименовать страну 12 июня 2018, 23:27
Все новости
Главные новости
Порошенко уволил Жебривского и наградил орденом Ярослава Мудрого
В Ялте задержали крымскую татарку, ее местонахождение неизвестно - адвокат
Президент Македонии отказался подписывать соглашение о переименовании страны
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
Видео

Видео дня: трейлер документального фильма о Робине Уильямсе

здоровье

Просто и спокойно о детской неврологии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів