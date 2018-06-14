Зеркаль: Концепту і консенсусу в "нормандському форматі" щодо миротворців на Донбасі немає

Заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль заявила, що на переговорах "нормандської четвірки" відсутні консенсус та єдина позиція щодо розгортання миротворчих сил ООН на Донбасі.

Про це вона сказала в ефірі "5 каналу".

"Для того, щоб знайти якісь компроміси, треба спочатку мати якийсь концепт. Можна казати про різні стадії, про різний персонал, про всю решту, якщо у вас є концепт того, що ви хочете досягнути і домовленість між сторонами про досягнення цілей цього концепту. Концепту немає", - наголосила Зеркаль.

"Концепту в "нормандському форматі" щодо миротворчої місії немає, звичайно, що немає і консенсусу", - додала заступник міністра.

"Лавров (голова МЗС РФ - ред.) продовжує грати в гру, в те, що миротворці потрібні для супроводження СММ ОБСЄ, при тому, що мова йде тільки про те, щоб супроводжувати там, де їм будуть дозволяти ці місцеві "авторитети", - пояснила вона.

За її словами, позиція російської сторони щодо необхідності миротворчих сил задля супроводження спостерігачів ОБСЄ є кроками назад.



За підсумками зустрічі "нормандської четвірки" у Берліні глава МЗС України Павло Клімкін висловив переконання, що миротворчі сили ООН мають отримати реальний мандат щодо роззброєння незаконних збройних формувань та пошуку прихованої важкої зброї на території окупованого Донбасу.

Олексій Павлиш, УП