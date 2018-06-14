Зеркаль: Концепт и консенсус в "нормандском формате" по миротворцам на Донбассе отсутствуют

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Четверг, 14 июня 2018, 01:05

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что на переговорах "нормандской четверки" отсутствуют консенсус и единая позиция по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе.

Об этом она сказала в эфире "5 канала".

"Для того, чтобы найти какие-то компромиссы, надо сначала иметь какой-то концепт. Можно говорить о разных стадиях, о разном персонале, обо всем остальном, если у вас есть концепт того, что вы хотите достичь и договоренность между сторонами о достижении целей этого концепта. Концепта нет", - подчеркнула Зеркаль.

"Концепта в "нормандском формате" по миротворческой миссии нет, конечно, что нет и консенсуса", - добавила замминистра.

"Лавров (глава МИД РФ - ред.) продолжает играть в игру, в то, что миротворцы нужны для сопровождения СММ ОБСЕ, при том, что речь идет только о том, чтобы сопровождать там, где им будут позволять эти местные "авторитеты", - пояснила она.

По ее словам, позиция российской стороны о необходимости миротворческих сил для сопровождения наблюдателей ОБСЕ являются шагами назад.

По итогам встречи "нормандской четверки" в Берлине глава МИД Украины Павел Климкин выразил убеждение,  что миротворческие силы ООН должны получить реальный мандат по разоружению незаконных вооруженных формирований и поиска скрытого тяжелого оружия на территории оккупированного Донбасса.

Алексей Павлыш, УП

Темы: Донбасс миротворцы ООН МИД
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