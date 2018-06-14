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Японія і КНДР ведуть переговори щодо організації саміту - ЗМІ

Четвер, 14 червня 2018, 07:05

Японія намагається організувати зустріч прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, у тому числі з візитом Абе у Пхеньян у серпні.

Про це повідомляє японська газета Yomiuri з посиланням на власні джерела, передає Reuters.

Зазначається, що представники двох країн контактували кілька разів протягом останніх місяців, щоб домовитися про зустріч лідерів.

Ключовим питанням порядку денного саміту двох лідерів значиться проблема японських громадян, яких викрали спецслужби Північної Кореї і утримують в країні.

Абе заявив, що Японія розглядає можливість відмови від надання економічної допомоги, якщо не буде вирішене це питання та проблема денуклеаризації.

Представник уряду, знайомий із ситуацією, повідомив Reuters, що японські чиновники планують обговорити зустріч на вищому рівні з представниками Північної Кореї на міжнародній конференції з безпеки Північно-Східної Азії, яка пройде в четвер і п'ятницю в Монголії.

Як повідомлялося, за підсумками історичного саміту між США та Північною Кореєю лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язується до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що лідер КНДР Кім Чен Ин почне роботу щодо денуклеаризації країни невідкладно.

Також він підкреслив, що у перспективі необхідно вивести американський військовий контингент з Корейського півострова, але не зараз, коли тривають переговори з КНДР.

Уряд Японії заявив про стурбованість навіть у зв'язку зі згортанням військових навчань за участю Сполучених Штатів. У Токіо підкреслили, що навчання в регіоні американських військових, які знаходяться в Південній Кореї, "відіграють важливу роль для безпеки Східної Азії".

Читайте також: "Велика двійка: про що домовились Трамп та Кім Чен Ин".

 

Теми: ЯпоніяКНДР
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