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Япония и КНДР ведут переговоры для организации саммита - СМИ

Четверг, 14 июня 2018, 07:05

Япония пытается организовать встречу премьер-министра страны Синдзо Абэ и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в том числе с визитом Абэ в Пхеньян в августе.

Об этом сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на собственные источники, передает Reuters.

Отмечается, что представители двух стран контактировали несколько раз в течение последних месяцев, чтобы договориться о встрече лидеров.

Ключевым вопросом повестки дня саммита двух лидеров значится проблема японских граждан, которых похитили спецслужбы Северной Кореи и удерживают в стране.

Абэ заявил, что Япония рассматривает возможность отказа от предоставления экономической помощи, если не будет решен этот вопрос и проблема денуклеаризации.

Представитель правительства, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что японские чиновники планируют обсудить встречу на высшем уровне с представителями Северной Кореи на международной конференции по безопасности Северо-Восточной Азии, которая пройдет в четверг и пятницу в Монголии.

Как сообщалось, по итогам исторического саммита между США и Северной Кореей лидер КНДР Ким Чен Ын обязуется до "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп убежден, что лидер КНДР Ким Чен Ын начнет работу по денуклеаризации страны безотлагательно.

Также он подчеркнул, что в перспективе необходимо вывести американский военный контингент из Корейского полуострова, но не сейчас, когда продолжаются переговоры с КНДР.

Правительство Японии заявило об обеспокоенности даже в связи со свертыванием военных учений с участием Соединенных Штатов. В Токио подчеркнули, что учения в регионе американских военных, которые находятся в Южной Корее, "играют важную роль для безопасности Восточной Азии".

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Темы: ЯпонияКНДР
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