ООС: Бойовики застосували артилерію і міномети, 4 поранених

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Четвер, 14 червня 2018, 07:25

Минулої доби бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети - 4 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 14 червня.

"Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", - заявили у прес-центрі.

"На Луганщині, в районі н.п. Новотошківське, Новоолександрівка та Новозванівка противник безрезультатно намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій.

На Горлівському напрямку інтенсивні бойові дії тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї в районах н.п. пунктів Гладосове та Зайцеве, на Донецькому - в районі міста Авдіївка ворог вдався до ведення вогню з мінометів.

На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районах н.п.Талаківка та Водяне", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, знищено 1 та поранено 5 бойовиків.

"Упродовж ночі поточної доби, 14 червня, противник один раз застосував важке озброєння по наших позиціях з району населеного пункту Докучаєвськ", - наголосили в ООС.

Теми: ООС бойові дії
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