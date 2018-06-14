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ООС: Боевики применили артиллерию и минометы, 4 раненых

Четверг, 14 июня 2018, 07:25
ООС: Боевики применили артиллерию и минометы, 4 раненых

За прошедшие сутки боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня,  из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы - 4 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 14 июня.

"За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - заявили в пресс-центре.

"На Луганщине в районе н.п. Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения из выгодных оборонительных позиций.

На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районах н.п. пунктов Гладосово и Зайцево, на Донецком - в районе города Авдеевка враг предпринял ведение огня из минометов.

На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах н.п.Талаковка и Водяное", - говорится в отчете.

По данным разведки, уничтожено 1 и ранено 5 боевиков.

"В течение ночи текущих суток, 14 июня, противник один раз применил тяжелое вооружение по нашим позициям из района населенного пункта Докучаевск", - подчеркнули в ООС.

Темы: ООСбоевые действия
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