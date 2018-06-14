Трамп про ідею повернути Росію в "великі": говорили б про Україну

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія має знову приєднатися до країн "Великої сімки", аби з нею обговорювати ситуацію в Сирії та Україні.

Так він пояснив "Fox News" свою позицію, яку озвучив після саміту G7 у Квебеку (Канада).

"Ви знаєте, ми витрачаємо, напевно, 25% нашого часу, говорячи про Росію, – я сказав: чи не краще було б, якби вони були тут?", – заявив Трамп.

"Я не за Росію. Я за Сполучені Штати", – додав американський лідер

За його словами, якби президент Росії Володимир Путін був на зустрічах, можна булоб використати цей шанс для обговорення ситуацій у Сирії та Україні.

"Я скажу вам, до прикладу, якби він був на тій зустрічі, я міг би попросити його зробити те, що добре для світу, що добре для країни, що добре для нього (президента РФ)", – сказав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив за повернення Росії в когорту "великих" країн – тоді б G7 перетворилася б на G8, із якої РФ виключили після анексії Криму.