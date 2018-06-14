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Трамп об идее вернуть Россию в "великие": говорили бы об Украине

Четверг, 14 июня 2018, 09:36
Трамп об идее вернуть Россию в великие: говорили бы об Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия должна снова присоединиться к странам "Большой семерки", чтобы с ней обсуждать ситуацию в Сирии и Украине.

Так он объяснил "Fox News" свою позицию, которую озвучил после саммита G7 в Квебеке (Канада).

"Вы знаете, мы тратим, наверное, 25% нашего времени, говоря о России, – я сказал: не лучше ли было бы, если бы они были здесь?", – заявил Трамп.

"Я не за Россию. Я за Соединенные Штаты", – добавил американский лидер.

По его словам, если бы президент России Владимир Путин был на встречах, можно было бы использовать этот шанс для обсуждения ситуаций в Сирии и Украине.

"Я скажу вам, к примеру, если бы он был на той встрече, я мог бы попросить его сделать то, что хорошо для мира, что хорошо для страны, хорошо для него (президента РФ)", – сказал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в когорту "великих" стран – тогда бы G7 превратилась бы в G8, из которой РФ исключили после аннексии Крыма.

Темы: ТрампСШАРосcия
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