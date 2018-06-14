Бойовики обстріляли Водяне: постраждав пенсіонер

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Четвер, 14 червня 2018, 11:25

Внаслідок обстрілу бойовиками прифронтового села Водяне, осколкове поранення спини отримав місцевий пенсіонер.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Зазначається, що обстріл села почався 13 червня близько 18.00, внаслідок якого будинок 71-річного місцевого був посічений уламками (дах та стіни).

"На момент обстрілу чоловік знаходився в оселі. Він отримав осколкове поранення спини, але від допомоги спеціалістів відмовився", - йдеться в повідомленні.

Подію кваліфікували як теракт (ст.258 ККУ).

 

У поліції додали, що Водяне розташоване за декілька сотень метрів від позицій бойовиків. Через часті обстріли зі села виїхали майже всі жителі, залишилося всього 9 жилих будинків мирного населення.

 

Минулої доби бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети - 4 українських військових отримали поранення.

Українська правда
Теми: бойові дії
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