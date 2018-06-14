Боевики обстреляли Водяное: пострадал пенсионер
В результате обстрела боевиками прифронтового села Водяное, осколочное ранение спины получил местный пенсионер.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Отмечается, что обстрел села начался 13 июня около 18.00, в результате которого дом 71-летнего местного был порублен обломками (крыша и стены).
"На момент обстрела мужчина находился в доме. Он получил осколочное ранение спины, но от помощи специалистов отказался", - говорится в сообщении.
Событие квалифицировали как теракт (ст.258 УК).
В полиции добавили, что Водяное расположено в нескольких сотнях метров от позиций боевиков. Из-за частых обстрелов из села выехали почти все жители, осталось всего 9 жилых домов мирного населения.
За прошедшие сутки боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы - 4 украинских военных получили ранения.