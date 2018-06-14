Боевики обстреляли Водяное: пострадал пенсионер

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Четверг, 14 июня 2018, 11:25

В результате обстрела боевиками прифронтового села Водяное, осколочное ранение спины получил местный пенсионер.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что обстрел села начался 13 июня около 18.00, в результате которого дом 71-летнего местного был порублен обломками (крыша и стены).

"На момент обстрела мужчина находился в доме. Он получил осколочное ранение спины, но от помощи специалистов отказался", - говорится в сообщении.

Событие квалифицировали как теракт (ст.258 УК).

 

В полиции добавили, что Водяное расположено в нескольких сотнях метров от позиций боевиков. Из-за частых обстрелов из села выехали почти все жители, осталось всего 9 жилых домов мирного населения.

 

За прошедшие сутки боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы - 4 украинских военных получили ранения.

Украинская правда
Темы: боевые действия
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