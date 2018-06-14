Порошенко пожалівся, що його тролять через телемедицину в селі

Президент Петро Порошенко розповів, що зіткнувся з нерозумінням і тролінгом в Україні, коли виступив з ініціативою телемедицини в українських селах.

Про це він сказав 14 червня під час виступу до дня донора в Маріїнському палаці.

Зокрема, він обіцяв, що до кінця року близько 500 амбулаторій нового типу запрацюють в українських селах.

Також Порошенко назвав головні вимоги для якості та доступності медицини на селі.

"Для цього необхідно адекватні умови праці й житло, житло для медичного працівника, щоб він мав стимул поїхати на роботу в село, доступ до широкосмугового інтернету... Три центри на селі мають отримувати його або безкоштовно, або за дуже дешевою ціною це – сільська амбулаторія, сільська рада і сільська школа", - сказав він.

Порошенка також здивувало, що у центрі Європи в більшості сіл досі немає якісного інтернету, але він заявив, що буде з цим боротися.

"Я запропонував, абсолютну унікальну для нас модель, модель телемедицини. Не всі розуміють, іноді, намагаються тролити, іронічно посміхаються, що таке телемедицина, що це медицина, коли "дохтора" покажуть на телебаченні", - сказав Порошенко.

Він додав, що у світі уже роками працюють у такому новому стандарті і, як приклад, навів Канаду.

5 квітня Порошенко заявив, що доручить Націкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації, забезпечити інтернетизацію сільської місцевості.

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Раніше президент розповідав, що за його дорученням розроблено програму розвитку сільської медицини, оскільки у сільській місцевості мешкає 33% українців.

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