Порошенко пожаловался, что его троллят из-за телемедицины на селе

Президент Петр Порошенко рассказал, что столкнулся с непониманием и троллингом в Украине, когда выступил с инициативой телемедицины в украинских селах.

Об этом он сказал 14 июня во время выступления ко дню донора в Мариинском дворце.

В частности, он обещал, что до конца года около 500 амбулаторий нового типа заработают в украинских селах.

Также Порошенко назвал главные требования для качества и доступности медицины на селе.

"Для этого необходимо адекватные условия труда и жилье, жилье для медицинского работника, чтобы он имел стимул поехать на работу в село, доступ к широкополосному интернету ... Три центра на селе должны получать его бесплатно или по очень дешево это - сельская амбулатория, сельсовет и сельская школа", - сказал он.

Порошенко также удивило, что в центре Европы в большинстве сел до сих пор нет качественного интернета, но он заявил, что будет с этим бороться.

"Я предложил, абсолютно уникальную для нас модель, модель телемедицины. Не все понимают, иногда пытаются троллить, иронически улыбаются, что такое телемедицина, что это медицина, когда "дохтора" покажут на телевидении", - сказал Порошенко.

Он добавил, что в мире уже годами работают в таком новом стандарте и в качестве примера привел Канаду.

5 апреля Порошенко сказал, что поручит Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить интернетизацию сельской местности.

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Ранее президент рассказывал, что по его поручению разработана программа развития сельской медицины, поскольку в сельской местности проживает 33% украинцев.

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