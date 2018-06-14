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Філарет: Чи відспівував би гея? Якщо він хрещений – так

Четвер, 14 червня 2018, 12:00

В Україні немає церкви, яка б підтримувала одностатеві шлюби.

Про це сказав предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет в інтерв'ю "Українській правді".

На його думку, Україні не загрожує втрата духовності.

"Ні, не ризикуємо. Тому що у нас гей–паради вже були, навіть двічі. Скільки там було учасників? Сотня чи дві? І то серед них багато іноземців. А на недавню ходу за сім'ю прийшло 10 тисяч", – каже Філарет.

На припущення, що на гей-прайд теж можуть вийти 10 тисяч українців Філарет сказав наступне:

"Такого не буде. Тому що немає в Україні Церкви, яка підтримує ці одностатеві шлюби. І не лише Церкви. Ані мусульмани, ані іудеї – ніхто не підтримує. Український народ не підтримує це".

За словами Філарета, гей може бути християнином, "але християнином по назві. Але в дійсності християнин не повинен цього робити".

"Тому в Європі християн багато, але християн лише по назві. А по життю вони далекі від християнства. А ми хочемо, щоб Церква стимулювала християнське життя", – зазначив патріарх.

В контексті скандалу в Запоріжжі щодо відмови відспівування на запитання, чи стали б ви відспівувати гея, Філарет відповів наступне:

"Якщо він хрещений, то відспівував би. Тому що він християнин. Грішник, але християнин. Церква молиться за всіх – і за тяжких грішників також, щоб Господь їм простив гріхи".

На запитання,чи простить Бог такий гріх, предстоятель УПЦ КП зазначив: "Це залежить від Бога".

Українська правда
Теми: церкваЛГБТ
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