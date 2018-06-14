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Филарет: Стал бы я отпевать гея? Если он крещеный – да

Четверг, 14 июня 2018, 12:00

В Украине нет церкви, которая поддерживала бы однополые браки.

Об этом сказал предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет в интервью "Украинской правде".

По его мнению, Украине не угрожает потеря духовности.

"Нет, не рискуем. Потому что у нас гей-парады уже были, даже дважды. Сколько там было участников? Сотня или две? И то среди них много иностранцев. А на недавнее шествие за семью пришло 10 тысяч", – говорит Филарет.

На предположение, что на гей-прайд тоже могут выйти 10 тысяч украинцев Филарет сказал следующее:

"Такого не будет. Потому что нет в Украине Церкви, которая поддерживает эти однополые браки. И не только Церкви. Ни мусульмане, ни иудеи – никто не поддерживает. Украинский народ не поддерживает это".

По словам Филарета, гей может быть христианином, "но христианином по имени. А в действительности христианин не должен этого делать".

"Поэтому в Европе христиан много, но христиан только по названию. А по жизни они далеки от христианства. А мы хотим, чтобы Церковь стимулировала христианскую жизнь", - отметил патриарх.

В контексте скандала в Запорожье об отказе отпевания на вопрос, стали бы вы отпевать гея, Филарет ответил следующее:

"Если он крещеный, то отпевал бы. Потому что он христианин. Грешник, но христианин. Церковь молится за всех – и за тяжких грешников также, чтобы Господь им простил грехи".

На вопрос, простит ли Бог такой грех, предстоятель УПЦ КП отметил: "Это зависит от Бога".

Украинская правда

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Темы: церковьЛГБТ
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