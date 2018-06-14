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Нардепи 1.5 тисячі разів скаржилися на кнопку для голосування – КВУ

Четвер, 14 червня 2018, 13:22

За час роботи Верховної Ради VIII скликання народні депутати 1471 разів зверталися до апарату парламенту з заявами про зміну результатів їх голосувань.

Загалом такі звернення оформлювали 303 народні депутати, йдеться у відповіді на запит Комітету виборців України.

Найчастіше щодо зміни результатів голосувань зверталися Юрій Солод ("Опозиційний блок") – 69 звернень, та В’ячеслав Богуслаєв ("Воля народу") – 61.

52 рази з цим питанням звертался Наталія Королевська ("Опозиційний блок"), 51 – Олександр Третьяков (БПП).

Також заявляли, що голосував інакше: 40 разів Андрій Шипко ("Відродження"), 38 – Оксана Корчинська (РПЛ), 30 – Олександр Дубінін (позафракційний), 29 – Артем Вітко (РПЛ).

Востаннє народні депутати зверталися із скаргами на роботу кнопки для голосування під час прийняття закону про антикорупційний суд. Тоді про помилки в роботі системи заявили Мустафа Найєм та Ніна Южаніна.

Одним із рекордних за кількістю скарг депутатів став законопроект №1558-1 "Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті". Після голосування закону в цілому заяви про зміну результатів голосувань подали 20 народних депутатів.

Як повідомили в апараті ВР, по кожному з 1471 звернень фахівці управління комп’ютеризованих систем ретельно перевірили працездатність електронних пультів системи "Рада" на робочих місцях народних депутатів.

Жодної технічної несправності, яка могла б призвести до помилки при голосуванні, не виявили.  

Відповідно до закону "Про регламент Верховної Ради України", процедура зміни результатів голосування народного депутата взагалі не передбачена.

"Часто депутати використовують технологію звернень як механізм для відбілення репутації. Тобто, свідомо проголосувавши "за" чи "проти" закону, політики намагаються подати це як помилку і несправність в роботі системи", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

"Однак подібні факти трапляються і без злого умислу. Наприклад, через неуважність депутата. Також часто політики банально не знають за що голосують", – додав він.

"Загалом цифра в 1,5 тисячі звернень про помилки в голосуванні є катастрофічною і свідчить про потребу в кардинальному оновленні системи "Рада". Адже це, в першу чергу, питання довіри до прийнятих законів", – зазначив Кошель.

Він наголосив, що тему оновлення системи "Рада" неодноразово підіймали Арсеній  Яценюк, Володимир Гройсман та Андрій Парубій, однак її так і не вирішили.

Теми: Верховна Радазаконодавство
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