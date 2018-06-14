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Нардепы 1.5 тысячи раз жаловались на кнопку для голосования – КИУ

Четверг, 14 июня 2018, 13:22

За время работы Верховной Рады VIII созыва народные депутаты 1471 раз обращались в аппарат парламента с заявлениями об изменении результатов их голосований.

В целом такие обращения оформляли 303 народных депутата, говорится в ответе на запрос Комитета избирателей Украины.

Чаще всего на счет изменения результатов голосований обращались Юрий Солод ("Оппозиционный блок") – 69 обращений, и Вячеслав Богуслаев ("Воля народа") – 61.

52 раза с этим вопросом обращалась Наталья Королевская ( "Оппозиционный блок"), 51 – Александр Третьяков (БПП).

Также заявляли, что голосовал иначе: 40 раз Андрей Шипко ("Видродження"), 38 – Оксана Корчинская (РПЛ), 30 – Александр Дубинин (внефракционный), 29 – Артем Витко (РПЛ).

Последний раз народные депутаты обращались с жалобами на работу кнопки для голосования при принятии закона об Антикоррупционном суде. Тогда об ошибках в работе системы заявили Мустафа Найем и Нина Южанина.

Одним из рекордных по количеству жалоб депутатов стал законопроект №1558-1 "О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте". После голосования закона в целом заявления об изменении результатов голосования подали 20 народных депутатов.

Как сообщили в аппарате ВР, по каждому из 1471 обращений специалисты управления компьютеризированных систем тщательно проверили работоспособность электронных пультов системы "Рада" на рабочих местах народных депутатов.

Никакой технической неисправности, которая могла бы привести к ошибке при голосовании, не обнаружили.

Согласно закону "О регламенте Верховной Рады Украины", процедура изменения результатов голосования народного депутата вообще не предусмотрена.

"Часто депутаты используют технологию обращений как механизм для отбеливания репутации. То есть, сознательно проголосовав "за" или "против" закона, политики пытаются представить это как ошибку и неисправность в работе системы", – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

"Однако подобные факты случаются и без злого умысла. Например, по невнимательности депутата. Также часто политики банально не знают, за что голосуют", – добавил он.

"В целом цифра в 1,5 тысячи обращений об ошибках в голосовании является катастрофической и свидетельствует о необходимости в кардинальном обновлении системы "Рада". Ведь это, в первую очередь, вопрос доверия к принятым законам", – отметил Кошель.

Он подчеркнул, что тему обновления системы "Рада" неоднократно поднимали Арсений Яценюк, Владимир Гройсман и Андрей Парубий, однако ее так и не решили.

Темы: Верховная Радазаконодательство
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