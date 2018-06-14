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НАБУ повідомило про підозру судді, яка не задекларувала майно на мільйони гривень

Четвер, 14 червня 2018, 15:17

Співробітники Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру судді господарського суду Харківської області Ірині Попович, яку підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як встановили детективи НАБУ, суддя подала у декларації за 2015 рік завідомо недостовірні відомості щодо майна, яке у той час перебувало у її та членів родини користуванні.

Крім того, детективи знайшли майно, яке було зареєстровано за юридичною особою, у якій член сім`ї судді мав істотну частку корпоративних прав.

"Загальна сума незадекларованих активів — 3 667 006 грн", - заявляють у НАБУ.

Також зазначається, що суддя не задекларувала дві квартири та машиномісце у Харкові, земельну ділянку, домоволодіння з прилеглими господарськими спорудами у Харківській області вартістю понад 1,2 млн грн. та дороговартісний автомобіль.

У НАБУ додають, що досудове розслідування за наведеними фактами детективи Національного бюро здійснюють із грудня 2016 року за заявами громадських організацій.

Раніше активісти PROSUD повідомляли, що суддя господарського суду Харківської області Ірина Попович не вказала у декларації будинок 623 м. кв у рекреаційній зоні, в якому проживає з чоловіком.

Також за даними організації, родина Поповичів має 5 елітних авто та інше незадеклароване майно.

Українська правда

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Теми: НАБУХарківська областьсуддекларації
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