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НАБУ сообщило о подозрении судье, которая не задекларировала имущество на миллионы гривен

Четверг, 14 июня 2018, 15:17

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении судье хозяйственного суда Харьковской области Ирине Попович, которую подозревают в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как установили детективы НАБУ, судья подала в декларации 2015 года заведомо недостоверные сведения в отношении имущества, которое в то время находилось в ее и членов семьи пользовании.

Кроме того, детективы нашли имущество, которое было зарегистрировано за юридическим лицом, в котором член семьи судьи имел существенную долю корпоративных прав.

"Общая сумма незадекларированных активов - 3667006 грн", - заявляют в НАБУ.

Также отмечается, что судья не задекларировала две квартиры и машиноместо в Харькове, земельный участок, домовладение с прилегающими хозяйственными сооружениями в Харьковской области стоимостью более 1,2 млн грн. и дорогостоящий автомобиль.

В НАБУ добавляют, что досудебное расследование по приведенным фактам детективы Национального бюро осуществляют с декабря 2016 года по заявлениям общественных организаций.

Ранее активисты PROSUD сообщали, что судья хозяйственного суда Харьковской области Ирина Попович не указала в декларации дом 623 м. кв в рекреационной зоне, в котором проживает с мужем.

Также по данным организации, семья Поповичей имеет 5 элитных авто и прочее незадекларированный имущество.

Украинская правда

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Темы: НАБУХарьковская областьсуддекларации
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