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Дві партії перебувають на межі прохідного бар’єру

Четвер, 14 червня 2018, 15:25
Дві партії перебувають на межі прохідного бар’єру

65% громадян готові голосувати на виборах до Верховної Ради й поки що 8 партій мають шанс потрапити до парламенту.

Про це свідчить опитування, проведене в травні Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

19% опитаних не налаштовані брати участь у парламентських виборах.

Потенційна готовність до участі в них приблизно така ж, як і у виборах президента, і мало різняться у різних регіонах, хіба що на півдні менше хочуть іти на вибори (51%).

Серед політичних партій найбільше голосів тих, хто піде на вибори, зараз отримали б партія "Батьківщина" (12,6%) та партія "Громадянська позиція" (10,7%).

Далі йдуть "Опозиційний блок" (8,5%) і партія "За життя" (8,1%).

Трохи відстають від них "Радикальна партія Олега Ляшка" (7,9%) й "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (7,8%).

Імовірно, долають виборчий бар’єр також Об’єднання "Самопоміч" (5,1%) та зареєстрована півроку тому партія "Слуга народу" (5,0%), яка раніше називалася "Партія рішучих змін".

 

При цьому підтримка "Батьківщини" Юлії Тимошенко й партії Петра Порошенка дещо нижча на півдні та сході, а популярність "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка забезпечується переважно заходом і центром.

А позиції "Опозиційного блоку" й партії "За життя" на заході і в центрі дуже слабкі.

Загальнонаціональне опитування Демініціативи й Центр Разумкова проводили з 19 до 25 травня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2019 респондентів від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування оплатили в рамках проекту "Програма сприяння громадській активності "Долучайся!", який фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Чергові вибори до Верховної Ради (9 скликання) мають відбутися 27 жовтня 2019 року.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяопитуваннявибориВерховна Рада
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