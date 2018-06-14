Две партии находятся на грани проходного барьера

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Четверг, 14 июня 2018, 15:25

65% граждан готовы голосовать на выборах в Верховную Раду и пока 8 партий имеют шанс попасть в парламент.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный в мае Фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

19% опрошенных не настроены участвовать в парламентских выборах.

Потенциальная готовность к участию в них примерно такая же, как и в выборах президента, и мало отличается в разных регионах, разве что на юге меньше хотят идти на выборы (51%).

Среди политических партий больше всего голосов тех, кто пойдет на выборы, сейчас получили бы партия "Батькивщина" (12,6%) и партия "Гражданская позиция" (10,7%).

Далее следуют "Оппозиционный блок" (8,5%) и партия "За життя" (8,1%).

Немного отстают от них "Радикальная партия Олега Ляшко" (7,9%) и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (7,8%).

Вероятно, преодолевают избирательный барьер также Объединение "Самопомич" (5,1%) и зарегистрированная полгода назад партия "Слуга народа" (5,0%), которая ранее называлась "Партія рішучих змін".

 

При этом поддержка "Батькивщины" Юлии Тимошенко и партии Петра Порошенко несколько ниже на юге и востоке, а популярность "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко обеспечивается преимущественно западом и центром.

А позиции "Оппозиционного блока" и партии "За життя" на западе и в центре очень слабы.

Общенациональный опрос Деминициативы и Центр Разумкова проводили с 19 по 25 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2019 респондентов от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос оплатили в рамках проекта "Программа содействия общественной активности "Приобщайся!", который финансирует Агентство США по международному развитию (USAID).

Очередные выборы в Верховную Раду (9 созыва) должны состояться 27 октября 2019 года.

Алена Рощенко, УП
Темы: социология опрос виборы Верховная Рада
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