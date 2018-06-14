Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Две партии находятся на грани проходного барьера

Четверг, 14 июня 2018, 15:25
Две партии находятся на грани проходного барьера

65% граждан готовы голосовать на выборах в Верховную Раду и пока 8 партий имеют шанс попасть в парламент.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный в мае Фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

19% опрошенных не настроены участвовать в парламентских выборах.

Потенциальная готовность к участию в них примерно такая же, как и в выборах президента, и мало отличается в разных регионах, разве что на юге меньше хотят идти на выборы (51%).

Среди политических партий больше всего голосов тех, кто пойдет на выборы, сейчас получили бы партия "Батькивщина" (12,6%) и партия "Гражданская позиция" (10,7%).

Далее следуют "Оппозиционный блок" (8,5%) и партия "За життя" (8,1%).

Немного отстают от них "Радикальная партия Олега Ляшко" (7,9%) и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (7,8%).

Вероятно, преодолевают избирательный барьер также Объединение "Самопомич" (5,1%) и зарегистрированная полгода назад партия "Слуга народа" (5,0%), которая ранее называлась "Партія рішучих змін".

 

При этом поддержка "Батькивщины" Юлии Тимошенко и партии Петра Порошенко несколько ниже на юге и востоке, а популярность "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко обеспечивается преимущественно западом и центром.

А позиции "Оппозиционного блока" и партии "За життя" на западе и в центре очень слабы.

Общенациональный опрос Деминициативы и Центр Разумкова проводили с 19 по 25 мая во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2019 респондентов от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос оплатили в рамках проекта "Программа содействия общественной активности "Приобщайся!", который финансирует Агентство США по международному развитию (USAID).

Очередные выборы в Верховную Раду (9 созыва) должны состояться 27 октября 2019 года.

Алена Рощенко, УП
Темы: социологияопросвиборыВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
социология
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
89% украинцев хотят в НАТО
Последние новости
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден инфраструктурный объект, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
Все новости...
Реклама: