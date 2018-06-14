Заступника прокурора Вінниччини судитимуть за хабар 5 тисяч доларів

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Четвер, 14 червня 2018, 15:44

Справу про хабар у 5 тисяч доларів, одним з обвинувачених у якій є заступник прокурора Вінницької області, передали в суд.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

"Прокурорами САП затверджено та 8 червня 2018 року передано для судового розгляду до Вінницького міського суду обвинувальний акт з угодами про визнання винуватості", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що разом із співробітником прокуратури, у справі проходять адвокат та підприємець.

На думку слідства, вони отримали від заявника 5000 доларів США за сприяння у непритягненні його до відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок.

"При передачі грошових коштів від адвоката до заступника прокурора області їх було затримано детективами НАБ України за оперитивної підтримки управління СБУ у Вінницькій області", – пояснили у відомстві.

11 квітня СБУ повідомила, що на хабарі затримали заступника керівника прокуратури Вінницької області.

Теми: хабар прокуратура суд
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