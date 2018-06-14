Заместителя прокурора Винницкой области будут судить за взятку 5 тысяч долларов

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Четверг, 14 июня 2018, 15:44

Дело о взятке в 5 тысяч долларов, одним из обвиняемых в котором является заместитель прокурора Винницкой области, передали в суд.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

"Прокурорами САП утвержден и 8 июня 2018 передан для судебного разбирательства в Винницкий городской суд обвинительный акт с договорам о признании виновности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с сотрудником прокуратуры, по делу проходят адвокат и предприниматель.

По мнению следствия, они получили от заявителя 5 тысяч долларов США за содействие в непривлечение его к ответственности за самовольное занятие земельных участков.

"При передаче денежных средств от адвоката к заместителю прокурора области их задержали детективы НАБ Украины при оперитивной поддержке управления СБУ в Винницкой области", – пояснили в ведомстве.

11 апреля СБУ сообщила, что на взятки задержали заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области.

Темы: взятка прокуратура суд
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