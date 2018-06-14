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Верховний суд повернув Києву ще одну пам'ятку архітектури

Четвер, 14 червня 2018, 17:46

Верховний суд остаточно повернув у власність територіальної громади Києва дві будівлі – пам’ятки архітектури національного значення на вулиці Петра Сагайдачного, 20/2 у Подільському районі.

Суд задовольнив касаційну скаргу столичної прокуратури.

Зазначені будівлі площею 2,5 тис. кв. м збудовані у ХІХ сторіччі. Упродовж 60 років у них був розміщений військовий комісаріат Подільського району.

 

У 2008 році рішенням Київради та укладеної на її підставі незаконної угоди пам’ятку передали у власність МПП "Аквадон" – підприємству, зареєстрованому на той час у місті Донецьку.

Встановлено, що відчуження майна відбулось без погодження Міністерства культури України, поза приватизаційною процедурою та без проведення реконструкції об’єкту.

У зв’язку з цим, прокуратура Києва звернулась до суду з позовом про повернення об’єкту нерухомості у власність територіальної громади столиці.

Суди розглядали справу неодноразово. Суди першої та другої інстанцій, погоджуючись з правовою позицією прокуратури щодо незаконного вибуття майна з комунальної власності, відмовляли у задоволенні позову через строки позовної давності.

 

Вказані судові рішення прокуратура Києва оскаржила до Верховного суду, який 13 червня 2018 року задовольнив касаційну скаргу прокурора та постановив повернути пам’ятку архітектури у власність територіальної громади столиці.

Рішення Верховного суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Як повідомлялось, у травні 2018 року Верховний суд остаточно залишив у силі рішення повернути в державну власність Гостинний двір у Києві.

Українська правда
Теми: Київ
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