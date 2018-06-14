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Верховный суд вернул Киеву еще один памятник архитектуры

Четверг, 14 июня 2018, 17:46

Верховный суд окончательно вернул в собственность территориальной общины Киева два здания - памятника архитектуры национального значения на улице Петра Сагайдачного, 20/2 в Подольском районе.

Суд удовлетворил кассационную жалобу столичной прокуратуры.

Указанные здания площадью 2,5 тыс. кв. м построены в XIX веке. В течение 60 лет в них был размещен военный комиссариат Подольского района.

 

В 2008 году решением Киевсовета и заключенного на его основании незаконной сделки памятник передали в собственность МПП "Аквадон" – предприятию, зарегистрированному в то время в городе Донецке.

Установлено, что отчуждение имущества состоялось без согласования Министерства культуры Украины, не по приватизационной процедуре и без проведения реконструкции объекта.

В связи с этим, прокуратура Киева обратилась в суд с иском о возврате объекта недвижимости в собственность территориальной общины столицы.

Суды рассматривали дело неоднократно. Суды первой и второй инстанций, соглашаясь с правовой позицией прокуратуры относительно незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности, отказывали в удовлетворении иска из-за сроков исковой давности.

 

Указанные судебные решения прокуратура Киева опротестовала в Верховном суде, который 13 июня 2018 года удовлетворил кассационную жалобу прокурора и постановил вернуть памятник архитектуры в собственность территориальной общины столицы.

Решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, в мая 2018 года Верховный суд окончательно оставил в силе решение вернуть в государственную собственность Гостиный двор в Киеве.

Украинская правда
Темы: Киев
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