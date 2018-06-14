ООС: бойовики обстріляли Новотошківське та Новотроїцьке з мінометів

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Четвер, 14 червня 2018, 18:48

Бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, жоден військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"На Луганщині не спадає інтенсивність бойових дій. Противник в районі населених пунктів Новотошківське та Новотроїцьке вкотре застосовував 120 та 82-мм міномети", - йдеться у повідомленні.

На Донеччині бойовики використали важке озброєння проти захисників населених пунктів Водяне та Богданівка.

"Активні дії противника були відмічені на Маріупольському напрямку. Лебединське противник намагався атакувати під прикриттям 122-мм артилерії та мінометів 120-го калібру", - зазначають військові.

У прес-центрі розповіли, що відповідь морських піхотинців зірвала плани бойовиків, які були змушені перейти до оборони.

Підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи свої положення незмінними.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас ОРДЛО війна
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