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ООС: боевики обстреляли Новотошковское и Новотроицкое из минометов

Четверг, 14 июня 2018, 18:48

Боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ни один военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"На Луганщине не проходит интенсивность боевых действий. Противник в районе населенных пунктов Новотошковское и Новотроицкое в который раз применял 120 и 82-мм минометы", - говорится в сообщении.

На Донетчине боевики использовали тяжелое вооружение против защитников населенных пунктов Водяное и Богдановка.

"Активные действия противника были отмечены на Мариупольском направлении. Лебединское противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии и минометов 120-го калибра", - отмечают военные.

В пресс-центре рассказали, что ответ морских пехотинцев сорвал планы боевиков, которые были вынуждены перейти к обороне.

Подразделения Объединенных сил открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя свои положения неизменными.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛОвойна
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