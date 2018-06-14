ООС: боевики обстреляли Новотошковское и Новотроицкое из минометов

227 просмотров
Четверг, 14 июня 2018, 18:48

Боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ни один военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"На Луганщине не проходит интенсивность боевых действий. Противник в районе населенных пунктов Новотошковское и Новотроицкое в который раз применял 120 и 82-мм минометы", - говорится в сообщении.

На Донетчине боевики использовали тяжелое вооружение против защитников населенных пунктов Водяное и Богдановка.

"Активные действия противника были отмечены на Мариупольском направлении. Лебединское противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии и минометов 120-го калибра", - отмечают военные.

В пресс-центре рассказали, что ответ морских пехотинцев сорвал планы боевиков, которые были вынуждены перейти к обороне.

Подразделения Объединенных сил открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя свои положения неизменными.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО война
powered by lun.ua
По теме
ООС: Боевики применили артиллерию и минометы, 4 раненых 14 июня 2018, 07:25
ООС: боевики обстреливали все направления, есть раненые 13 июня 2018, 20:48
ООС: боевики совершили 32 обстрела, есть потери с обеих сторон 13 июня 2018, 07:53
Все новости
Главные новости
Трамп - лидерам G7: Крым российский, потому что там все говорят по-русски - СМИ
В Киеве взорвался автомобиль: пострадали четверо детей
НАБУ расследует возможную коррупцию Павелко в ФФУ
В ЦПК назвали топ-коррупционеров, которые избегут наказания из-за скандальной правки
Все новости
Музыка

"Океан Эльзы" выпустил новый сингл

психология

Сосредоточьтесь на одном деле, чтобы быть продуктивными

Поиск по сайту
Архив
Весь архів