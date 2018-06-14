Учасницю "Оплоту" заочно засудили на 8 років

1396 переглядів
Четвер, 14 червня 2018, 19:28

Приазовський районний суд Запорізької області засудив учасницю незаконного збройного формування "Оплот" до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"У судовому засіданні доведено, що у липні 2014 року жінка вступила до непередбаченого законом збройного формування "Оплот" терористичної організації "ДНР" та зайняла посаду стрілка. Вона пройшла військову підготовку з поводження із стрілецькою зброєю та в подальшому виконувала обов’язки стрілка та чергового на так званих "об’єктах" з використанням виданої вогнепальної зброї у с. Розсипне, з метою здійснення збройного опору військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.

Протягом жовтня–листопада 2014 року у Волновасі та Маріуполі жінка виявляла місця дислокації особового складу та військової техніки Збройних Сил України.

"Суд визнав учасницю терористичної організації "ДНР" винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації), та заочно засудив до 8 років позбавлення волі", - зазначили в ГПУ.

Українська правда
Теми: суд ОРДЛО
powered by lun.ua
По темі
Понад 250 суддів "апеляції" не пройшли тест на доброчесність - ЧЕСНО 14 червня 2018, 15:45
Заступника прокурора Вінниччини судитимуть за хабар 5 тисяч доларів 14 червня 2018, 15:44
НАБУ повідомило про підозру судді, яка не задекларувала майно на мільйони гривень 14 червня 2018, 15:17
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
У Києві на 22 вулицях хочуть дозволити швидкість 80 км/год
Вибух авто у Києві: одна дитина в комі – Супрун
Трамп – лідерам G7: Крим російський, бо там усі говорять російською – ЗМІ
Усі новини
Музика

Кліп ONUKA увійшов у шорт-лист престижного Berlin Fashion Film Festival

психологія

Зосередьтесь на одній справі, щоб бути продуктивними