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Учасницю "Оплоту" заочно засудили на 8 років

Четвер, 14 червня 2018, 19:28

Приазовський районний суд Запорізької області засудив учасницю незаконного збройного формування "Оплот" до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"У судовому засіданні доведено, що у липні 2014 року жінка вступила до непередбаченого законом збройного формування "Оплот" терористичної організації "ДНР" та зайняла посаду стрілка. Вона пройшла військову підготовку з поводження із стрілецькою зброєю та в подальшому виконувала обов’язки стрілка та чергового на так званих "об’єктах" з використанням виданої вогнепальної зброї у с. Розсипне, з метою здійснення збройного опору військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.

Протягом жовтня–листопада 2014 року у Волновасі та Маріуполі жінка виявляла місця дислокації особового складу та військової техніки Збройних Сил України.

"Суд визнав учасницю терористичної організації "ДНР" винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації), та заочно засудив до 8 років позбавлення волі", - зазначили в ГПУ.

Українська правда
Теми: судОРДЛО
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