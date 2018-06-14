Участницу "Оплота" заочно осудили на 8 лет

Приазовский районный суд Запорожской области приговорил участницу незаконного вооруженного формирования "Оплот" до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"В судебном заседании доказано, что в июле 2014 года женщина вступила в непредвиденное законом вооруженное формирование "Оплот" террористической организации "ДНР" и заняла должность стрелка. Она прошла военную подготовку по обращению со стрелковым оружием и в дальнейшем выполняла обязанности стрелка и дежурного на так называемых "объектах" с использованием выданного огнестрельного оружия в с. Рассыпное, с целью осуществления вооруженного сопротивления военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

В течение октября-ноября 2014 года в Волновахе и Мариуполе женщина искала места дислокации личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины.

"Суд признал участницу террористической организации "ДНР" виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации), и заочно приговорил к 8 годам лишения свободы", - отметили в ГПУ.