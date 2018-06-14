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Вибух авто у Києві: одна дитина в комі – Супрун

Четвер, 14 червня 2018, 19:52
Вибух авто у Києві: одна дитина в комі – Супрун

Внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі столиці постраждали четверо дітей. Стан трьох з них стабільний, четверта дитина у комі.

Про це повідомляє в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун у Twitter.

"Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані - поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу", - написала вона.

14 червня у Святошинському районі Києва вибухнув автомобіль, у результаті чого постраждали четверо дітей, двоє з яких - у важкому стані.

Українська правда
Теми: Київдітивибух
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