Взрыв авто в Киеве: один ребенок в коме - Супрун

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Четверг, 14 июня 2018, 19:52

В результате взрыва автомобиля в Святошинском районе столицы пострадали четверо детей. Состояние трех из них стабильное, четвертый ребенок в коме.

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Twitter.

"Четыре ребенка, пострадавших во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. В трех детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - пока в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написала она .

14 июня в Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей, двое из которых - в тяжелом состоянии.

Украинская правда
Темы: Киев дети взрыв
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