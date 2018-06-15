В Києві поліція завадила п’яному російському консулу сісти за кермо

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П'ятниця, 15 червня 2018, 00:40

У Києві співробітники поліції завадили керівнику консульського відділу посольства Росії в Україні Івану Заворіну сісти за кермо після вживання алкоголю.

Про це журналістка телеканалу СТБ Олена Лунькова написала в facebook.

Російський консул Іван Заворін був помічений за вживанням алкоголю в грузинському ресторані Чачапурі. За словами Лунькової, після цього він намагався сісти за кермо автомобіля з дипломатичними номерами.

Реагуючи на ситуацію, журналістка, яка також вечеряла в тому ресторані, викликала поліцію. Патрульні, які прибули на місце,  запропонували росіянину пройти тест на алкоголь, але він відмовився. Поліція не дозволила йому сісти за кермо.

Нагадаємо, в квітні цього року в Подільському районі Києва сталося ДТП за участю автомобіля дипломатичного представництва РФ.

За даними свідків, пасажир Volkswagen зник з місця події, а водій мав ознаки сп'яніння, тест на алкоголь проходити відмовився.

Теми: Київ поліція Росія дипломатичні відносини
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