В Киеве полиция помешала пьяному российскому консулу сесть за руль

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Пятница, 15 июня 2018, 00:40

В Киеве сотрудники полиции помешали руководителю консульского отдела посольства России в Украине Ивану Заворину сесть за руль после употребления алкоголя.

Об этом журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова написала в facebook.

Российский консул Иван Заворин был замечен за употреблением алкоголя в грузинском ресторане Чачапури. По словам Луньковой, после этого он пытался сесть за руль автомобиля с дипломатическими номерами.

Реагируя на ситуацию, журналистка, которая также ужинала в том ресторане, вызвала полицию. Прибывшие на место патрульные предложили россиянину пройти тест на алкоголь, но он отказался. Полиция не позволила ему сесть за руль.

Напомним, в апреле этого года в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля дипломатического представительства РФ.

По данным свидетелей, пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель имел признаки опьянения, тест на алкоголь проходить отказался.

Темы: Киев полиция Росcия дипломатические отношения
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