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В ООН відзначили відкриття ЧС-2018 в РФ, надягнувши футболки своїх команд

П'ятниця, 15 червня 2018, 04:38

Постпреди країн-членів ООН відзначили відкриття Чемпіонату світу з футболу  в Росії, надягнувши футболки своїх збірних.

Про це пише FoxNews.

Телеканал зазначив, що Росія, яка на міжнародній арені сприймається як негативний герой, "отримала перепочинок" в ООН у зв'язку з початком Чемпіонату світу з футболу, який проходить в цій країні.

У залі Ради безпеки ООН постійні представники країн-членів організації надягли футблки своїх збірних команд.

Постпред РФ Васілій Небензя, постпред США Ніккі Гейлі та ще дипломати 13 країн стояли поруч, позуючи перед камерами.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, хоча і є громадянином Португалії, надягнув чорну футболку судді.

При цьому, як повідомляється, головуюча в Радбезі в цьому місяці Росія, встановила по всій будівлі телевізори, які транслювали гру футбольної збірної РФ і Саудівської Аравії.

Як повідомлялося Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою до російської влади негайно та беззастережно звільнити Олега Сенцова і всіх інших незаконно затриманих в Росії і в Криму громадян України.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав своїх колег із країн-учасників Чемпіонату світу з футболу, який проходить в Росії, бойкотувати змагання на політичному рівні.

Як повідомлялось, деякі країни, зокрема Ісландія, Польща, Британія та Австралія, оголосили дипломатичний бойкот ЧС.

За даними ЗМІ, депутати Європейського парламенту готуються схвалити резолюцію, у якій міститиметься заклик до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Теми: ООНчемпіонат світуРосіядипломатичні відносини
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