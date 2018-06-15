В ООН отметили открытие ЧМ-2018 в РФ, надев футболки своих команд
Постпреды стран-членов ООН отметили открытие Чемпионата мира по футболу в России, надев футболки своих сборных.
Об этом пишет FoxNews.
Телеканал отметил, что Россия, которая на международной арене воспринимается как отрицательный герой, "получила передышку" в ООН в связи с началом Чемпионата мира по футболу, который проходит в этой стране.
В зале Совета безопасности ООН постоянные представители стран-членов организации надели футболки своих сборных команд.
Постпред РФ Василий Небензя, постпред США Никки Хейли и дипломаы еще 13 стран стояли рядом, позируя перед камерами.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, хотя и является гражданином Португалии, надел черную футболку судьи.
При этом, как сообщается, председательствующая в Совбезе в этом месяце Россия, установила по всему зданию телевизоры, которые транслировали игру футбольной сборной РФ и Саудовской Аравии.
Как сообщалось Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.
Как сообщалось, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот ЧМ.
По данным СМИ, депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.