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В ООН отметили открытие ЧМ-2018 в РФ, надев футболки своих команд

Пятница, 15 июня 2018, 04:38

Постпреды стран-членов ООН отметили открытие Чемпионата мира по футболу в России, надев футболки своих сборных. 

Об этом пишет FoxNews.

Телеканал отметил, что Россия, которая на международной арене воспринимается как отрицательный герой, "получила передышку" в ООН в связи с началом Чемпионата мира по футболу, который проходит в этой стране.

В зале Совета безопасности ООН постоянные представители стран-членов организации надели футболки своих сборных команд.

Постпред РФ Василий Небензя, постпред США Никки Хейли и дипломаы еще 13 стран стояли рядом, позируя перед камерами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, хотя и является гражданином Португалии, надел черную футболку судьи.

При этом, как сообщается, председательствующая в Совбезе в этом месяце Россия, установила по всему зданию телевизоры, которые транслировали игру футбольной сборной РФ и Саудовской Аравии.

Как сообщалось Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

Как сообщалось, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот ЧМ.

По данным СМИ, депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.

Темы: ООНчемпионат мираРосcиядипломатические отношения
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