Штат Іллінойс оголосив 2018 р. роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду

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П'ятниця, 15 червня 2018, 07:09

Американський штат Іллінойс оголосив 2018 рік роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 рр.

Про це повідомляє посольство України в США.

"Губернатор штату Іллінойс Брюс Раунер видав прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в Україні, штучно спричиненого радянською владою", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, у Палаті представників Конгресу США представлено резолюцію в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.

В документі зазначається, що події 1932-1933 рр. в Україні були спланованою акцією сталінського тоталітарного режиму, котра була спрямована проти українського народу і була геноцидом.

За даними посольства, станом на сьогодні Голодомор визнано геноцидом у 11 американських штатах.

Теми: голодомор США геноцид
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